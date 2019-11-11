Haberler » Güncel » Başkentte 'Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü' kutlandı - Haber

Başkentte "Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü" kutlandı

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "9 Kasım Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bayrağı Günü" çerçevesinde resim sergisi açıldı.

11.11.2019 22:11 | Son Güncelleme: 11.11.2019 22:13
'ın Büyükelçiliğinde "9 Kasım Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bayrağı Günü" çerçevesinde resim sergisi açıldı.
Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un yanı sıra yabancı misyon şefleri, sanat ve iş dünyası temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.
Burada konuşan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan ve Türkiye'nin "tek millet iki devlet" kardeşliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.
Büyükelçi İbrahim, "Türkiye ve Azerbaycan her zaman birbirinin yanında olmuştur. Bugün de vardır ve her zaman da olacaktır." dedi.
Konuşmaların ardından açılan resim sergisini gezen davetliler, Azerbaycan mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Program kapsamında konser de verildi.
Başkentte

Azerbaycan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:37 TBMM Başkanı Şentop, fidan dikti
22:35 Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Josef Sural adına Alanya'da yapılan park...
22:34 Esenyurt'ta çatı yangını
22:34 Sadr'dan ABD'ye "erken seçim" resti
22:33 EŞİ VE KIZININ YÜZÜNÜ YAKIP SERBEST KALMIŞTI; TUTUKLANDI
22:29 Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı
21:53 Rapor yayınlandı: Seçimden sonra İBB'den 3 bin 400 işçi işten çıkarılmış
21:52 Barış Yarkadaş'ın fidan dikimi iddiasını Orman Genel Müdürü yalanladı
21:38 Ulusal Kanal, Türksat borcunu yarın akşama kadar ödeyemezse kapanabilir
21:12 İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 22:38:47