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Başkentte Balık Festivali'nde 2 ton hamsi ikram edildi

Başkentte düzenlenen Balık Festivali'nde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi.

22.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:12
Başkentte düzenlenen Balık Festivali'nde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi.
Belediyesi ve Balıkçılar Esnaf Odası iş birliğiyle Üreğil Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen festivalde, Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşlara balık ekmek ikramında bulundu. Balık stantlarında uzun kuyruklar oluştu.
Köse, burada yaptığı açıklamada, festivallerin insanlar arasında kültür alışverişine ve şehirlerin gelişmesine önemli katkılar sağladığını söyledi.
Her yaş grubundan Mamaklıya festivaller ile faydalı hizmetler sunduklarını dile getiren Köse, "Biz 'Balık Karadeniz'de yakalanır, en tazesi Ankara'da yenir.' diyoruz. Mamak halkına hamsi ikram ediyoruz. Balık Festivali kışın düzenlediğimiz bir festival. Başka festivaller de düzenleyeceğiz. Urfa yemeklerini tanıtacağımız bir gece tertipleyeceğiz." diye konuştu.
Kemençe dinletisinin de sunulduğu festivalde, bazı vatandaşlar horon oynadı.
Başkentte Balık Festivali'nde 2 ton hamsi ikram edildi

Murat Köse, Mamak, Güncel

Kaynak: AA


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