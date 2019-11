Başkentte "Balkan Kaybı: 93 Harbi'nin Unutulmuş Muhacirleri" konferansı

Amerikalı tarihçi William Holt, "Batı, Türkleri hiçbir zaman kurban, mazlum olarak görmedi ve Batılılar, Türklerin çektikleri acılardan bahsederken bu acıları daima küçümsedi." dedi.Türk Tarih Kurumunda (TTK), "Balkan Kaybı: 93 Harbi'nin Unutulmuş Muhacirleri" başlıklı konferans düzenlendi.Konferansa, TTK Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Amerikalı tarihçi Holt'un yanı sıra çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.Turan, burada yaptığı konuşmada, "Balkan" kelimesinin Türkçe olduğunu ve Balkanların, Güneydoğu Avrupa 'nın mümtaz coğrafyası kabul edildiğini söyledi."Balkanlar bin yıllık Türk tarihi içinde bir vatanlaşmanın da sürecini ifade eder." diyen Turan, 19. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı Devletinden bu vatanlaşmanın koparıldığını belirtti.Turan, "Balkan topraklarında halen Osmanlı'dan kalma canlı hücreler her zaman kendilerini ifade ediyor ve Anadolu'ya 'Biz de buradayız' diyor." ifadesini kullandı.Amerikalı tarihçi Holt da "The Balkan Reconquista and Turkey's Forgotten Refugee Crisis" başlıklı kitabını katılımcılara tanıttı.Holt, kitabında yer verdiği "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın, dönemin en çetin muharebelerinden biri olduğuna işaret ederek, çatışmanın ölümlerin yanı sıra çok sayıda kişiyi göçe zorladığına dikkati çekti.Kitabında, Osmanlı devlet sistemi, Bulgar milliyetçiliği, Türk düşmanlığı ve oryantalizm konularını ele aldığını belirten Holt, öte yandan Osmanlı-Rus Savaşı'nda göç etmek zorunda kalan Müslüman muhacirlerin hikayelerine de kitabında yer verdiğini anlattı.Batı'da, 142 yıl önce meydana gelen savaşta Hristiyanların yaşadığı acılar dile getirilirken, Müslümanların acılarının görmezden gelindiğini vurgulayan Holt, "Batı'da Müslümanların maruz kaldığı bu katliamlar, çektikleri acılar neredeyse hiç bilinmiyor. Balkanlarda ise bu olaylar inkar ediliyor." diye konuştu.Holt, Türkiye'de de o dönem yaşanan zulümlerin boyutlarının yeterince bilinmediğini ifade ederek, araştırmalarına başladığında 93 Harbi muhacirleri üzerine çok az kaynak bulabildiğini söyledi.Osmanlı'nın Balkanlardaki etkisine ilişkin çok fazla yanlış bilginin olduğunu dile getiren Holt, şunları kaydetti:"Batı'da şimdiye kadar hep zalim bir Türk imajı varoldu. Batı'ya göre Türk her zaman zalimdi, hiçbir zaman mazlum olmadı. Batı, Türkleri hiçbir zaman kurban, mazlum olarak görmedi ve Batılılar Türklerin çektikleri acıdan bahsederken bu acıları daima küçümsedi."Tarihçi William Holt kimdir?Amerikalı tarihçi Holt, 2014'te Utah Üniversitesi Orta Doğu Çalışmalarında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Utah Üniversitesi Yayınları tarafından bu yıl "The Balkan Reconquista and Turkey's Forgotten Refugee Crisis" başlıklı kitabı yayımlandı. Çalışma alanları, göç, dilbilim ve kültür tarihi konularını içeren Holt, Türkçe dahil 9 dil konuşuyor ve bu dillerde araştırmalarını gerçekleştiriyor.