Başkentte Bariyerlere Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü

Ankara
'da bariyerlere çarpan otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye ve 112 Acil Servis
ekiplerince kurtarıldı.
Konya- Samsun
yolu Mevlana
Bulvarı'ndan İskitler istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DK 3185 plakalı otomobil, Beşevler
Alt Geçidi girişinde yön levhası direğinin önünde bulunan bariyerlere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrularak hurdaya dönen otomobildeki sürücü araç içinde sıkıştı.
Kazayı gören belediye temizlik görevlileri, itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan sürücüyü kurtararak ambulansla Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.
Kaza nedeniyle Mevlana Bulvarı'nın Emek varyantı yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.
Ankara,İtfaiye
22 Kasım 2018 Perşembe 07:50