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Başkentte bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

07.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:26 Başkentte bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
'nın ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Plevne Mahallesi Fırat Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde birlikte yaşadıkları öğrenilen Ali K. ile Füsun A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali K, Fusun A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Alkollü olduğu iddia edilen Ali K, durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Füsun A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ali K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Füsun A'nın cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Ali K'nın, 5 yıldır birlikte olduğu Füsun A. ile arasındaki ilişkiden dolayı eşinden boşandığı öne sürüldü.

Sincan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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