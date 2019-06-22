22.06.2019 00:30
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Başkentte bir kişi silahla sırtından vuruldu

Altındağ'da bir kişi, sokakta tartıştığı şüpheli tarafından sırtından vuruldu.

Altındağ 'da bir kişi, sokakta tartıştığı şüpheli tarafından sırtından vuruldu.
Alınan bilgiye göre, Ziraat Mahallesi Atmaca Sokak'ta 31 yaşındaki Ali Rıza K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, silahıyla Ali Rıza K'ye ateş etti. Ali Rıza K. silahtan çıkan kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu yaralanırken zanlı olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali Rıza K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kurşun otomobile isabet etmiş
Polis ekipleri, çevrede yaptıkları incelemede, park halindeki bir otomobilin sağ arka camından bir kurşun girişi olduğunu tespit etti, boş kovanlar buldu.
Ekipler ayrıca şüphelinin kimliğini tespit etmek amacıyla çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Başkentte bir kişi silahla sırtından vuruldu
Kaynak: AA
Polis , Ziraat mahallesi , Altındağ , Güncel

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