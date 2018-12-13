Başkentte Bylock Operasyonu

13 Aralık 2018 Perşembe 11:01



13 Aralık 2018 Perşembe 11:01

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlı gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından yapılan açıklamada, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'si Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.Zanlıların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.