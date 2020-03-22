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Başkentte çicekçilerden sağlık çalışanlarına destek

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası üyeleri, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla yanlarında getirdikleri çiçekleri Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim etti.

22.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:40
Başkentte çicekçilerden sağlık çalışanlarına destek
Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası üyeleri, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla yanlarında getirdikleri çiçekleri Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim etti.
Ankara Çiçekçiler Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Bakanlık çalışanları ile Ankara Şehir Hastanesinde görev yapan sağlıkçılara ulaştırılmak üzere Bakanlık binasına çiçek getirdi.
Oda Başkanı Emin Çimen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek adına böyle bir çalışmayı yaptıklarını söyledi.
Çalışmalarından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da teşekkürlerini ileten Çimen, "Millet olarak nasıl başka zorlu süreçlerden çıktıysak, bu süreci de atlatacağımıza inanıyoruz. Allah yardımcımız olsun." dedi.
Konuşmanın ardından Başkan Çimen ve yönetim kurulu üyeleri, Bakan Koca'ya verilmesi için, üzerinde "Sayın Bakanım, ülkemizdeki bu kriz sürecinde göstermiş olduğunuz takdire şayan özverili ve fedakar çalışmalarınızı kutlarız." yazılı not bulunan çiçeği teslim etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Ankara, Güncel

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