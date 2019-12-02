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Başkentte cinayet

Ankara'nın Ayaş ilçesinde Afgan uyruklu bir işçinin cesedi bulundu.

02.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:16Başkentte cinayet
'nın ilçesinde Afgan uyruklu bir işçinin cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Ayaş ilçesi Gökçebağ Mahallesi'nde bir arazide kafası ezilmiş halde bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede ölen kişinin Afgan uyruklu M.A. olduğunu tespit etti.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, M.A'yı darbederek öldüren zanlının Afgan uyruklu A.A. olduğunu belirledi.
İl Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda, Altındağ ilçesi Ulus semtinde bir adreste saklandığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Jandarmaya verdiği ifadede suçunu kabul eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma, Ankara, Ayaş, Güncel

Kaynak: AA

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