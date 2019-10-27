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Başkentte Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Ankara Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

27.10.2019 17:23
Ankara Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen "Cumhuriyet Şenliği Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Halk Dansları Topluluğu sahne aldı.
Etkinlikte, Kent Orkestrası ile Ses Ver Sus Acapella Müzik Grubu konser verdi ve yüz boyama etkinliği yapıldı.
Programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çocuklar ve yaşlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etkinliğe Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ve CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener de katıldı.
Başkentte Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 ekim cumhuriyet bayramı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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