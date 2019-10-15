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Başkentte DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından, DEAŞ terör örgütü içerisinde olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

15.10.2019 13:47Başkentte DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından, DEAŞ terör örgütü içerisinde olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye kaçak yollardan gelen yabancı uyruklu 10 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sıcak temas bölgeleriyle bağlantı halinde oldukları belirlenen Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) üyesi 8 Türk vatandaşı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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