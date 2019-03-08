Başkentte Definecilere Operasyon

Başkentte kaçak kazı yapan 8 zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ankara
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Kızılcahamam
ilçesi Mahkemeağcin Mahallesi'nde, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, define arayan H.K, M.K, İ.A, T.C, D.Ç, A.K, A.E.A. ve A.A'yı suçüstü yakaladı.
Operasyonda, zanlıların kullandığı jeneratör, hilti, 100 metre elektrik kablosu, 10 bakır çubuk ve 5 dinamit lokumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Ankara, Jandarma, Güncel
Kaynak: AA