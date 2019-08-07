Haberler» Güncel» Haber

Başkentte depo yangını

Başkentte, içinde kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri ve sigara bulunan depoda çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.

07.08.2019 14:48 Başkentte depo yangını
Başkentte, içinde kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri ve sigara bulunan depoda çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.
Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'ndaki bir depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
ASKİ'ye ait su tankerlerinin de desteğiyle müdahale edilen yangın sırasında küçük çaplı patlamalar oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri ve sigara konulduğu öğrenilen depo yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yenimahalle, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:17   Mezitli Belediyesi, yardımseverle ihtiyaç sahibi arasında köprü oluyor
15:17   KURBAN SATICILARI PAZARDA GECEYİ MÜZİK YAPARAK GEÇİRİYOR
15:16   KOCAELİ POLİSTEN KURBANLIK SATICILARINA SAHTE PARA UYARISI
15:16   OSMANİYE POLİSTEN, KURBANLIK PAZARINDA, SAHTE PARA UYARISI
15:15   Yavaş'ın "Şirketleri bize vermiyorsunuz" çıkışına AK Parti'den yanıt: Aslı astarı yok
15:15   Küçükçekmece kurban pazarının tek kadın besicisi
15:15   Jandarmadan dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon