Başkentte Doğal Gaz Patlaması: 7 Yaralı

Başkentte kafede meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kızılay
semti Necatibey Caddesi'ndeki apartmanın üst katında bulunan kafede doğalgaz patlaması meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlamada yaralanan 7 kişiden 3'üne olay yerinde müdahale edildi, 4'ü ise Hacettepe Üniversitesi
, Ankara Üniversitesi İbni Sina
ve Numune hastanelerine kaldırıldı.
Çevredeki bazı bina ve dükkanların camlarının kırılmasına yol açan patlama sonrası polis ekipleri, olay yerini güvenlik kordonu altına aldı, Necatibey Caddesi araç trafiğine kapatıldı.
Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kızılay,İtfaiye
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:51