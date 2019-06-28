28.06.2019 09:15
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Başkentte dolmuş ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Ankara'da dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Ankara 'da dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi Muhtar Arif Turan Caddesi ile 1017. Cadde kesişiminde Yavuz Sarıer idaresindeki 06 DN 2144 plakalı otomobil ile Erdal Çikdemtepe kontrolündeki 06 J 0124 plakalı dolmuş çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan dolmuş yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.
Kazada dolmuş sürücüsü Çikdemtepe ile 7 yolcu yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.Başkentte dolmuş ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Kaynak: AA
Battalgazi , Altındağ , Ankara , Güncel

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