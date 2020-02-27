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Başkentte "Dünya Venezuela ile Dayanışma Günü" kutlandı

Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğince "Dünya Venezuela ile Dayanışma Günü" kutlandı.

27.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:46Başkentte
'nın Büyükelçiliğince "Dünya Venezuela ile Dayanışma Günü" kutlandı.
Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes'in ev sahipliğinde Kuğulu Park'ta "Dünya Venezuela ile Dayanışma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
Burada toplanan elçilik çalışanları ve bir grup, ABD tarafından Venezuela'ya uygulanan ekonomik yaptırımlara tepki gösterdi.
Büyükelçi Reyes, burada yaptığı konuşmada, 27 Şubat Dünya Venezuela ile Dayanışma Günü'nü kutlayarak, Türk halkına ve katılımcılara teşekkür etti.
ABD'nin ülkesine yönelik tek taraflı yaptırımlara tepki gösteren Reyes, "Yüzyıllar boyunca süren medeni gelişme sayesinde elde edilen barışı hiçe sayan bu tip yaptırımlar, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Reyes, barışçıl yaşamın temeli olan hakların kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterilmesi gerektiğine işaret ederek, "Venezuelalıların iç meseleleri ve sorunları, dış güçler tarafından değil, Venezuelalılarca çözülmelidir. Bugün bütün dünya Venezuela'ya saygı duyulmasını istiyor." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Jose Gregorio Bracho Reyes, Venezuela, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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