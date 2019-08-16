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Başkentte düzensiz göçmenlere yönelik uygulama

Başkentte Afganistan uyruklu 180 düzensiz göçmen yakalandı.

16.08.2019 14:49
Başkentte düzensiz göçmenlere yönelik uygulama
Başkentte Afganistan uyruklu 180 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi koordinasyonunda, Altındağ ilçesindeki Örnek ve Atıfbey mahallelerinde düzensiz göçmenlere yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı.
Asayiş, narkotik, çevik kuvvet, özel harekat ve ilçe emniyet birimlerinden personelin katıldığı uygulama kapsamında belirlenen 30 adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce kimlik ve pasaportları bulunmayan Afganistan uyruklu 180 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesine yönelik işlem başlatıldı.
Başkentte düzensiz göçmenlere yönelik uygulama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Altındağ, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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