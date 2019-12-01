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Başkentte eğlence mekanlarında asayiş uygulaması

Ankara'da 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

01.12.2019 07:10 | Son Güncelleme: 01.12.2019 07:10Başkentte eğlence mekanlarında asayiş uygulaması
'da 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince Kızılay bölgesi Konur ve Karanfil sokakta bulunan eğlence mekanlarında yapılan denetimlere Yunus ekipleri de destek verdi.
Maliye ve belediye ekiplerinin de katıldığı uygulamalarda eğlence mekanları, kafeler, iş yerleri ve ara sokaklarda denetim yapıldı.
Denetim kapsamında çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, kurallara uymadığı belirlenen birçok iş yerine de idari para cezası kesildi.

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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