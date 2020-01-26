Haberler » Güncel » Başkentte Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Haber

Başkentte Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Başkentte, Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

26.01.2020 08:50 | Son Güncelleme: 26.01.2020 09:06Başkentte Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Başkentte, merkezli depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
İnsan Hakları ve Hizmetleri Derneği (İHH ) tarafından Hacı Bayram Camisi'nde düzenlenen programda sabah namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.
Namazın ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Rıdvan İbrahim tarafından deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenler ile İslam alemi için dua edildi.
Programda ayrıca, İsrail tarafından Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri'ye Mescidi Aksa'ya bir yıl süreyle giriş yasağı konulmasına ilişkin olarak da Müslümanlara bu duruma sessiz kalmamaları çağrısı yapıldı.

Ankara, Elazığ, İHH, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:12  Maaşını biriktiren muhtar, mahallesine 15 taş fırın yaptırdı
10:07  (ÖZEL) Mor ve Ötesi'nden depremzedelere anlamlı destek
10:12  Ovacık Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu
10:11  DHA YURT ÖZEL GÜNDEM
10:11  Antalya anne karnındaki bebeğin tıkanan idrar kanalı lazerle açıldı
26.01.2020 10:18:58