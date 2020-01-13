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Başkentte endüstriyel firma abonelerinin atık su analiz ücretlerine ödeme kolaylığı

ASKİ Genel Müdürlüğü, endüstriyel firma abonelerinin atık su analiz ücretlerine online ödeme kolaylığı getirdi.

13.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:24Başkentte endüstriyel firma abonelerinin atık su analiz ücretlerine ödeme kolaylığı
ASKİ Genel Müdürlüğü, endüstriyel firma abonelerinin atık su analiz ücretlerine online ödeme kolaylığı getirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, akıllı kent uygulamaları kapsamında teknolojiyi kullanarak, hızlı, pratik ve güvenli uygulamaları abonelerin hizmetine sunan ASKİ Genel Müdürlüğü, endüstriyel üretim yapan firmalar için atık su analiz ücretlerini online ödeme uygulamasını hayata geçirdi.
Yeni uygulamadan faydalanmak isteyen firmalar analiz ücretlerini, ASKİ mobil uygulaması üzerinden ya da "http://www.aski.gov.tr" internet adresinden borç sorgulaması yaptıktan sonra kredi kartıyla ödeyebilecek.

Ankara, ASKİ, Güncel

Kaynak: AA

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