Haberler » Güncel » Başkentte engelli vatandaşı otobüse almayan şoför görevden uzaklaştırıldı - Haber

Başkentte engelli vatandaşı otobüse almayan şoför görevden uzaklaştırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bedensel engelli bir kişiyi otobüse bindirmeyen özel halk otobüsü şoförünün süresiz olarak işten uzaklaştırıldığını bildirdi.

10.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:24Başkentte engelli vatandaşı otobüse almayan şoför görevden uzaklaştırıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bedensel engelli bir kişiyi otobüse bindirmeyen özel halk otobüsü şoförünün süresiz olarak işten uzaklaştırıldığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü, Altındağ İlçesi Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi durağında dün otobüs bekleyen bedensel engelli vatandaşın özel halk otobüsüne bindirilmediği yönünde sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından inceleme başlattı. İnceleme sonucunda, engelli rampası olmasına rağmen bedensel engelli kişiyi özel halk otobüsüne bindirmeyen şoför süresiz olarak işten uzaklaştırıldı, araç ise parka çekildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:13  Orhangazi'de sesli kütüphane açıldı - Haber
17:13  Spor Şehri Gaziantep'in spor yatırımları açılıyor… - Haber
17:12  Ressam Canip Taşkıran suluboya sergisi ile Bornova'da - Haber
17:12  Hekimhan ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı - Haber
17:07  Balıkçı gemisiyle çarpışan tanker Kısırkaya açılarına çekildi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
10.01.2020 17:15:55