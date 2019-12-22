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Başkentte engellilerden "özel" defile

Başkentte düzenlenen "Farkımla Güzelim" defilesinde renkli kostümleriyle podyuma çıkan engelliler, izleyenlerin beğenisini kazandı.

22.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:28 Başkentte engellilerden
Başkentte düzenlenen "Farkımla Güzelim" defilesinde renkli kostümleriyle podyuma çıkan engelliler, izleyenlerin beğenisini kazandı.
Belediyesince Konağı'nda engellilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan TBMM Başkanvekili Levent Gök, defile öncesi yaptığı konuşmada, toplu taşıma araçlarının, caddeler ve sokakların engellilerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmesinin önemini vurguladı.
Uygar ülkelerde engellilerin sorunlarını çözmeye ve hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik birçok tedbir alındığını belirten Gök, toplumun tüm kesimlerinin engellileri kucaklaması gerektiğini söyledi.
Gök, "Engelli kardeşlerimizi herkes kucakladığında, kafamızdaki engelleri kaldırdığımızda bütün engellilerin çok daha güzel, mutlu ve huzurlu yaşayacaklarına inanıyorum. Yeter ki kafamızdaki engelleri kaldıralım." değerlendirmesinde bulundu.
"Engelli yaşam merkezini mutlaka gerçekleştireceğiz"
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da kentteki tüm vatandaşların mutluluk içinde yaşamasını sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.
Her insanın engelli adayı olduğuna işaret eden Yaşar, "Engelli yurttaşlarımıza acıyarak değil sevgiyle, saygıyla bakmak zorundayız. Onların yaşam haklarının engelsiz yurttaşlar kadar olduğunu herkese öğretmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Yaşar, engellilere yönelik birçok çalışma yürüttüklerine değinerek, "Bu dönemde engelli yaşam merkezini mutlaka gerçekleştireceğiz. Engelli yurttaşlarımızın hoşsohbet edecekleri, eğitim görecekleri, sosyal faaliyetlerde bulunacakları, ailelerinin de bir nebze olsun dinlenmelerine fırsat verecek tesisimizi bu dönemde hayata geçireceğiz." diye konuştu.
Engelliler renkli kostümleriyle podyuma çıktı
Konuşmaların ardından rengarenk kostümleriyle podyuma çıkan engelliler, izleyenlerin beğenisini topladı. Annesi Zehra Kılıç'ın kucağında podyuma çıkan 7 aylık Miraç bebek de salondakilerden büyük alkış aldı.
TBMM Başkanvekili Gök ve Belediye Başkanı Yaşar, Miraç bebeği podyumdan indikten sonra kucağına aldı. Bu sırada duygulanan Gök, gözyaşlarına hakim olamadı.
Etkinliğin sonunda Gök ve Yaşar, defileye katılan engellilere teşekkür belgesi ile hediye verdi.

Yenimahalle, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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