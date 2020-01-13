Başkentte, engellilere simit camekanı dağıtımı kura çekimi yapıldı

Başkentte Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürlüğünce düzenlenen çekilişle 150 engelli, simit camekanı işletme hakkı kazandı.

Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Simit Camekanı Dağıtım Töreni"nde, 150 asil 833 yedek isim noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Kura çekimi öncesinde bir konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Tarkan Dervişoğlu, engelli vatandaşların aldıkları hizmetlerin standartlarını yükseltmek için gayret ettiklerini belirtti.

Dervişoğlu, simit camekanı tahsisinin 22 yıldır devam ettiğini anımsatarak, bu hizmetle engelli vatandaşların ve ailelerinin maddi kazanç sağlamalarını amaçladıklarını söyledi.

Simitlerin temin edileceği üreticilerle ilgili işlemlerin hafta içinde tamamlanmasını öngördüklerini aktaran Dervişoğlu, kura sonucunda simit camekanlarını işletme hakkı kazananlarla pazartesi günü sözleşme imzalayacaklarını bildirdi.

Kura çekimi ile, simit camekanlarını işletecek isimler ve satış noktaları belirlendi.

İtirazlar yükseldi

Bu arada, kura çekiminin usulsüz olduğunu, her yıl aynı kişilere simit camekanı tahsis edildiğini iddia eden bazı engelli vatandaşlar ve yakınları, görevlilerle tartıştı.

AA'ya bilgi veren Halk Ekmek Genel Müdürlüğü yetkilileri, kura için yaklaşık 2 bin 500 kişinin başvurduğunu, ancak kuraya, şartları uyan 983 kişinin dahil edildiğini, herhangi bir usulsüzlüğün söz konusu olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA