Başkentte Erzincanlılar Buluşması Gerçekleşti

Kaynak: İHA

Erzincan Dernekler Federasyonu ve Ankara ERSİAD'ın birlikte düzenlediği " Geleneksel Erzincanlılar Buluşması" İller Bankası Sosyal Tesislerinde yapıldı. toplantıya Erzincanlı vatandaşların yanı sıra milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Serkan Bayram, eski Bakan Mustafa Kul, Bürokratlar İsmail Yücel, Talat Aydın, Orhan Birdal, Vali Mustafa Toprak, Salih Eğinlioğlu, Emlakçılar Oda Başkanı Ahmet Yetkin, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çetinkaya ve işadamları katıldı.ilk konuşmayı yapan ERDEF Başkanı Selahattin Ayvaz"Yedi yıldır sürdürdüğümüz Geleneksel Erzincanlılar Buluşmasına Hoşgeldiniz.Bu yıllar içinde aramıza yeni katılan hemşeriler olduğu gibi, rahmeti rahmana kavuşan dostlarımızda oldu. Hepsini rahmetle anıyoruz.Hep söyleriz; Bizler bir ailenin parçasıyız. Erzincan ailesinin üyeleriyiz. Bu durumu sevinçli ve üzüntülü günlerde daha iyi fark ediyoruz. Bu nedenle her fırsatta hemşerilerimizi biraraya getirmeye gayret ediyoruz. Bireyler olarak hepimiz yağmur damlası gibiyiz. Bu damlalardan aynı hedefe yönelen nehir oluşturma gayreti içindeyiz.Ferdi gayretlerimiz bizleri, ailemizi kurtarabilir. Ama toplu olarak, birlikte hareket ederek hem şehrimize hem de insanımıza daha çok yararlı olabiliriz. Federasyonumuz ve Derneklerimiz bu anlayışla kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.Konuşmasında Erzincan milletvekillerine teşekkür eden Ayvaz; "Milletvekillerimiz hem Erzincan'daki hemşerilerimizle, hem gurbettekilerle yakından ilgileniyorlar. Bu gayretlerinden dolayı her zaman kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.ERSİAD Başkanı Tevhit Şevket Tavşanoğlu konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine değinerek, Erzincan için her türlü çalışmaya gayret ettiklerini belirtti.Daha sonra kürsüye davet edilen Milletvekili Süleyman Karaman, Ülkemizin bu gün karşı karşıya olduğu sorunları anlatarak, devletimizin bu saldırılarla baş edecek güçte olduğunu belirtti. Erzincanda ki gelişmelerle ilgili bilgi veren Karaman, " Bizler artık tüm Erzincanlının milletvekilleriyiz. Tüm hemşerilerimize kapımız açıktır. Erzincan'a yatırım yapacak işadamlarına her türlü desteği vereceğiz" dedi. Erzincanlıların Erzincanla bağlantılarının kopmamasını isteyen Karaman, sık sık şehre gidilmesini istedi. Karaman konuşmasının sonunda Erzincan'a hızlı tren projesinin adım adım ilerlediğini, bu proje bittiğinde üç buçuk saatte Erzincan'a ulaşılacağını söyledi.Kahvaltıda bir konuşma yapan Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Ankara'daki Erzincanlıların biraraya gelmesinin önemli olduğunu belirterek, bu çalışmaları gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarının önemini belirtti.Milletvekili Serkan Bayram, Erzincan sivil toplum kuruluşlarının kurulması ve gelişmesi için önemli bir çaba içinde olduklarını belirterek, son yıllarda Erzincanlıların yoğun olduğu bölgelerde dernekler kurulduğunu anlattı. Bayram konuşmasını Erzincanlı Bünyamin Nalbant'tan bir şiir okuyarak tamamladı.İstanbul'dan gelerek kahvaltıya katılan eski bakan Mustafa Kul'da yaptığı konuşmada, Türkiye geneline yayılan Erzincanlıların yaşadığı bölgelerden örnekler vererek çoğu ilde Erzincanlı mahalleler olduğunu, Erzincan'ın nüfusunun alınacak önlemlerle artırılması gerektiğini belirtti. - ERZİNCAN