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Başkentte etil alkol operasyonu

Başkentte, sahte alkol imalatına hazırlanan şebekeye yönelik operasyonda 1880 litre ayrıştırılmış etil alkol ele geçirildi.

30.12.2019 22:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 23:14 Başkentte etil alkol operasyonu
Başkentte, sahte alkol imalatına hazırlanan şebekeye yönelik operasyonda 1880 litre ayrıştırılmış etil alkol ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesince Yenimahalle ilçesinde bir depoya baskın düzenlendi.
Operasyonda kimyasal maddeyi damıtma yöntemiyle etil alkole çevirip sahte içki imalatına hazırlanan 2 şüpheli yakalandı.
Ayrıca, 450 bidon içerisinde 2 tona yakın sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol, 2 tonluk damıtma ve etil alkol ölçüm cihazı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Şebekenin diğer üyelerinin yakalanmasına çalışılıyor.

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Kaynak: AA

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