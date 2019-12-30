Başkentte etil alkol operasyonu

Başkentte, sahte alkol imalatına hazırlanan şebekeye yönelik operasyonda 1880 litre ayrıştırılmış etil alkol ele geçirildi.
Güncel
Kaynak: AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesince Yenimahalle ilçesinde bir depoya baskın düzenlendi.
Operasyonda kimyasal maddeyi damıtma yöntemiyle etil alkole çevirip sahte içki imalatına hazırlanan 2 şüpheli yakalandı.
Ayrıca, 450 bidon içerisinde 2 tona yakın sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol, 2 tonluk damıtma ve etil alkol ölçüm cihazı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Şebekenin diğer üyelerinin yakalanmasına çalışılıyor.