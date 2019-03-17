Başkentte Ev Yangını

Ankara
'nın Altındağ
ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında mahsur kalan çocuğunu kurtarmak isterken yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Selçuklu
Caddesi'nde 8 kişinin kaldığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evdekiler, komşularının yardımıyla tahliye edildi.
Odada mahsur kalan çocuğunu kurtarmak isterken ayaklarından hafif yaralanan Amar Narabi, ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Suriyeli anne ve 4 çocuğu ile 2 kişi, komşularının evine yerleştirildi.
Altındağ, Ankara, Güncel
Kaynak: AA