Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Başkentte "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Ulus Meydanı'ndaki yaya ve araç trafiği Güvercinlere yem veren vatandaşlar Sıhhıye'deki araç trafiği 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yürüyen vatandaşlar Kızılay'daki araç trafiği Duraklarda bekleyen vatandaşlar Pazar yerinde alış veriş yapan vatandaşlar Başkent Ankara'da "evde...

29.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:28
Ulus Meydanı'ndaki yaya ve araç trafiği
Güvercinlere yem veren vatandaşlar
Sıhhıye'deki araç trafiği
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yürüyen vatandaşlar
Kızılay'daki araç trafiği
Duraklarda bekleyen vatandaşlar
Pazar yerinde alış veriş yapan vatandaşlar Başkent Ankara'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
ANKARA - Başkent Ankara'da meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğunun düşük seviyede kaldığı gözlendi. Dışarı çıkan vatandaşların ise maske ve siperlik taktığı, sosyal mesafe kuralına genelde riayet ettiği görüldü.
Şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Kurtuluş Parkı'na sessizlik hakim olurken, bu meydanlar kuşlara kaldı.
Gıda, giyim, inşaat malzemesi dükkanlarının bulunduğu bölgelerin ise diğer yerlere oranla kısmen daha kalabalık olduğu, alışveriş yapmak için semt pazarlarına giden vatandaşların sırayla pazara alındığı görüldü.
Şehrin belirli noktalarında maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokak ve caddelerdeki vatandaşları "sosyal mesafe" kuralını uymaları için ikaz ediyor, araç içindekilerin ise ateşini ölçülüyor.
Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetleme uygulamaları da sürüyor. Başkentte ’Evde kal’ çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Ulus, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Davutoğlu’nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi’nin oy oranı Haberler
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı
Esed’ın Suriye’de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu Haberler
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere’nin ardında 5 ülkede daha görüldü Haberler
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü
İsveç’ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? Bakan Koca’ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum Haberler
İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haberler
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Bülent Ersoy’un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haberler
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Haberler››Güncel››Başkentte 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:36: Akçakoca'da ekmek fırınlarında pide denetimi yapıldı - Haber 21:36: Isparta'da radyo anteni bağlamak için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü - Haber 21:36: Gaziantep'in Araban ilçesine izinsiz giren Suriyeli işçilere idari para cezası - Haber 21:34: Dr. Güngör "İnsan psikolojisinin en büyük tehdidi bilgi kirliliği" - Haber 21:34: Antalya Valisi paylaştı: "Burası Van Bahçesaray değil, Antalya Söbüçimen" - Haber 21:18: Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu - Haberler 21:12: Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık - Haber 20:38: Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı - Haber 19:58: Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı - Haberler 15:36: Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma - Magazin