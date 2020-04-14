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Başkentte "Evde kal" çağrısına yeterince uyulmuyor

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye." çağrısına geçen haftalarda olduğu kadar uyulmadığı görüldü.

14.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:30
Başkentte
Ankara 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye." çağrısına geçen haftalarda olduğu kadar uyulmadığı görüldü.
İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasını kısıtlayan genelge kapsamında, kent genelinde emniyet birimlerinin kontrolleri devam ediyor.
Güvenlik güçleri, kontrol noktalarında yasak kapsamındaki kişileri uyararak evlerine gönderiyor.
Ekipler, toplu taşıma araçlarını da durdurup sosyal mesafe denetimi ve maske kullanımı kontrolü yapıyor. Maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolcular ikaz ediliyor. Birden fazla kişinin bulunduğu özel araçlarda da maske kontrolü yapılıyor.
Öte yandan, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve parklarda, acil ihtiyaç olmadığı takdirde sokağa çıkılmaması çağrılarına rağmen birçok kişinin yürüyüş yaptığı görüldü.
Güneşli havayı değerlendiren Ankaralılar, güvenlik güçlerince "sosyal mesafe" kuralına uymaları konusunda uyarılıyor.
Yaya ve araç trafiğinin de geçen haftalara göre arttığı meydanlarda, az sayıda Ankaralı da banklarda oturarak vakit geçiriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ankara, Güncel
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