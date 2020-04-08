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Başkentte "evde kalanlar" için Psikososyal Destek Hattı kuruldu

Altındağ Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede vatandaşların izolasyon sürecinde doğabilecek kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için "Psikososyal Destek Hattı" kuruldu.

08.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:56
Başkentte
Altındağ Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede vatandaşların izolasyon sürecinde doğabilecek kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için "Psikososyal Destek Hattı" kuruldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Psikososyal Destek Birimi, 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren haftanın her günü 0312 507 00 88 telefon numarasından 09.00 ile 17.00 saatlerinde kent genelinden gelen bütün çağrıları cevaplıyor.
Hattı arayanlar, alanında uzman psikolog ve sosyologlardan oluşan Psikososyal Destek Biriminden danışmanlık hizmeti alabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ilçede yaşayan vatandaşların fiziksel sağlıkları olduğu kadar, psikolojik sağlıklarını da önemsediklerini belirtti.
Balcı, destek hattının günlük yaşam rutini değişen vatandaşların sürece dair belirsizlik, kişinin hayatı üzerindeki kontrol hissinin azalması, sosyal mesafelendirme ya da karantinanın oluşturduğu yalnızlık hissi, geleceğe yönelik umutsuzluk, korku, endişe, çaresizlik, sevdiklerine hastalık bulaştırma ve sevdiklerinin sağlığı konusunda yoğun kaygı, eski alışkanlıklara özlem, konsantre olamama, hatırlamakta güçlük, karar verememe, yalnızca olumsuz düşüncelere odaklanma, sorumlulukların ertelenmesi ya da önemsenmemesi gibi duygu ve düşüncelerle ilgili konuları cevaplandırdığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Altındağ, Çarşamba, 1 Nisan, Güncel
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