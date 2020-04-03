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Başkentte "evlere kitap servisi" dönemi başladı

Keçiören Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Sağlık Bakanlığının "Evde Kal" çağrısına uyan vatandaşlara yönelik, evlere kitap servisi hizmeti başlattı.

03.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:54
Başkentte
Keçiören Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Sağlık Bakanlığının "Evde Kal" çağrısına uyan vatandaşlara yönelik, evlere kitap servisi hizmeti başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların "Kitap Çağır" sistemi ile Fatih Kütüphanesi'ndeki 40 bin kitap içerisinden seçtikleri kitaplar, mobil ekipler tarafından el teması kurulmadan, ıslanmayacak şekilde dezenfekte edilen poşetler içerisinde evlere teslim ediliyor.
Keçiörenlilerin bir günde 552 kitap talebine karşılık veren ekipler, tutanak karşılığında evlere ödünç olarak teslim ettikleri kitapları, süresi bittiğinde yine adreslerden topluyor.
"Evde kalmaya devam edelim"
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşların evde kalarak salgının önlenmesine büyük katkı sunduğunu vurguladı.
Vatandaşlardan kitaplara yönelik gelen yoğun talebin sevindirici olduğunu ifade eden Altınok, şunları kaydetti:
"Kütüphanemizdeki 40 bini aşkın kitabı evinde kalan vatandaşlarımıza mobil ekiplerimiz vasıtasıyla götürüyoruz. Kitap Çağır sitemi üzerinden bir günde 552 talep geldi. Salgınla mücadele ederken vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak yerel yönetimler olarak bizim temel görevimizdir. İnsanlarımızın sağlığı ve yarınlarımızın aydınlığa açılması için evde kalmaya devam edelim. Vatandaşlarımız evlerinde kalsın, biz onlara her alanda hizmet götürmeyi sürdüreceğiz."
Kitap isteyen vatandaşlar, belediyenin "https://www.kecioren.bel.tr/kitap-sorgu.html" adresinden 40 bin kitap arasından taleplerini oluşturabilecek.
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Kaynak: AA

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