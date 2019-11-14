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Başkentte feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'da kamyonetle inşaat malzemesi taşıyan traktör çarpıştı.

14.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:30Başkentte feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
'da kamyonetle inşaat malzemesi taşıyan traktör çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken traktör ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ankara Kuzey Çevreyolu Havaalanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre havaalanı istikametinde seyreden 06 FZ 3829 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybeden Celalettin Aydemir, emniyet şeridinde seyreden Ömer İmat (20) kontrolündeki inşaat malzemesi taşıyan 19 FH 972 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörde bulunan malzeme dolu römork savrularak kamyonetin sağ kısmına saplandı. Kamyonet içerisinde yolcu koltuğunda oturan Bayram Karaocak (31), savrulan römorkun çarpmasıyla kamyonette sıkışarak ağır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, römork ve kamyonet arasına sıkışan Karaocak'ı uzun uğraşlar sonucunda kamyonetten çıkardı. Ağır yaralı olarak kamyonetten çıkarılan Bayram Karaocak, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü Ömer İmat ve kamyonetin şoförü Celalettin Aydemir ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt SSK Hastanesine kaldırılırken Ömer İmat, gözyaşlarına boğuldu. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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