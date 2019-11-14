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Başkentte feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Başkentte feci kaza: 1 ölü, 2 yaralıANKARA - Ankara'da bir kamyonet inşaat malzemesi taşıyan traktöre çarptı.

14.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:08
Başkentte feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
ANKARA - Ankara'da bir kamyonet inşaat malzemesi taşıyan traktöre çarptı. Kaza sonrasında traktör şoförü ve kamyonet şoförü yaralanırken kamyonette bulunan bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Ankara Kuzey Çevreyolu Havaalanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havaalanı istikametinde seyreden 06 FZ 3829 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybeden Celalettin Aydemir, emniyet şeridinde seyreden Ömer İmat kontrolündeki inşaat malzemesi taşıyan 19 FH 972 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörde bulunan malzeme dolu römork savrularak kamyonetin sağ kısmına saplandı. Kamyonet içerisinde yolcu koltuğunda oturan Bayram Karaocak (31), savrulan römorkun çarpmasıyla kamyonete sıkışarak ağır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, römork ve kamyonet arasına sıkışan Karaocak'ı uzun uğraşlar sonucunda kamyonetten çıkardı. Ağır yaralı olarak kamyonetten çıkarılan Bayram Karaocak, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörün şoförü Ömer İmat ve kamyonetin şoförü Celalettin Aydemir ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt SSK Hastanesine kaldırılırken traktör şoförü İmat göz yaşlarına boğuldu.
Başkentte feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa

Kaynak: İHA


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