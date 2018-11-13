13 Kasım 2018, 11:15

Başkentte Fetö Operasyonu: 1'i Emekli Tuğamiral 16 Gözaltı Kararı

Başkentte Fetö Operasyonu: 1

Başkentte FETÖ üyesi 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 11’i ise gözaltına alındı.

Başkentte FETÖ üyesi 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 11'i ise gözaltına alındı. 'ByLock' kullanıcısı şüphelilerden 1'inin emekli tuğamiral olduğu ve emekli olduktan sonra da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına operasyonel faaliyetlere dahil edildiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 16 şahsın FETÖ ile bağlantısı tespit edildi. Gözaltı kararının ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı. 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen şahıslardan 1'inin emekli tuğamiral olduğu ve emekli olduktan sonra da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına operasyonel faaliyetlere dahil edildiği belirlendi. 'ByLock' kullanıcısı bir yüzbaşının da aralarında bulunduğu 5 firarinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. - ANKARA
13 Kasım 2018 Salı 11:15



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