Haberler » Güncel » Başkentte Finlandiya'nın Bağımsızlık Günü resepsiyonu - Haber

Başkentte Finlandiya'nın Bağımsızlık Günü resepsiyonu

Finlandiya'nın bağımsızlığının 102'nci yıl dönümü dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenlendi.

03.12.2019 21:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:40
'nın bağımsızlığının 102'nci yıl dönümü dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenlendi.
Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'nin rezidansında, ülkesinin bağımsızlık günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'un yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.
, Büyükelçi Maki'nin konukları kapıda karşılamasının ardından AB marşı ve iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.
Büyükelçi Ari, burada yaptığı konuşmada, resepsiyona katılanlara teşekkür ederek, davetlilerin etkinlik boyunca güzel vakit geçirmeleri temennisinde bulundu.
Resepsiyon, davetlilere yemek ikramının ardından sona erdi.
Başkentte Finlandiya'nın Bağımsızlık Günü resepsiyonu

Resepsiyon, Finlandiya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:57 Ordu evinin önünde bıçaklanan genç balerin, öldü -3 - Haber
22:57 Afyonkarahisar kendisini polis olarak tanıttığı kadının 230 bin tl'sini alırken suçüstü yakalandı - Haber
22:55 DHA YURT BÜLTENİ - 31 - Haber
22:55 Soylu: "Allah bizi size mahçup etmesin" - Haber
22:51 AHİKA'nın 'Yazılımcı Yetiştirme Projesi' ödüle layık görüldü - Haber
22:32 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber
21:57 Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı - Haber
21:34 Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi - Haber
21:10 Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı - Haber
20:32 Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi - Haber
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş - Haberler
20:01 Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı - Haberler
16:01 Evini ateşe veren kadın "Şeytanı yakıyorum" dedi - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
06:05 ABD: Türkiye'ye dijital hizmet vergisi nedeniyle soruşturma açabiliriz - Haberler
3.12.2019 22:59:36