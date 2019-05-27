Başkentte fotoğraf sergisi

Çağdaş Fotoğraf Grubu'nun "ve Sonra" isimli sergisi, Ankaralı fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunuldu.
Çağdaş Fotoğraf Grubu tarafından Türk Amerikan Derneği Emin Hekimgil Sanat Galerisi'nde açılan fotoğraf sergisinde, Çiğdem Akıncıtürk, Eda Çalışkan Arısoy, Emel Korkut
, Fulya Doğan, İbrahim Göğer, İrem Siyahgöz, Nilgün Beşirli, Nilgün Şahin, Semra Ege
, Şengül Bekmez ve Zeynep Nur
Akçabay'ın çalışmaları yer aldı.
Sergi, 29 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
Doğan İbrahim
, Korkut
, Kültür Sanat
Kaynak: AA