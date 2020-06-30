Başkentte gayrimenkul dolandırıcılarına operasyon

Ankara'da, satılık villa sahiplerinden eksik bedel ödeyerek tapusunu aldıkları gayrimenkulleri birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 7 suç örgütü üyesi tutuklandı.

30.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:41
Ankara'da, satılık villa sahiplerinden eksik bedel ödeyerek tapusunu aldıkları gayrimenkulleri birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 7 suç örgütü üyesi tutuklandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen 2 aylık planlı çalışmanın ardından dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda, aynı villada kalan, suç örgütünün 7 üyesi gözaltına alındı.
Suç örgütü üyelerinin, satılık villaların sahipleri ile alıcı gibi iletişim kurup banka hesaplarına bir miktar para yatırarak tapu devrini gerçekleştirdikleri, tapu devrini aldıktan sonra satış bedelinin kalan kısmını ödemedikleri, daha sonra da gayrimenkulleri birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.
Dinlemeye karşı tedbir almaya çalışmışlar
Suç örgütü üyelerinin kaldığı lüks villada, 161 hazır GSM sim kartı ele geçirildi. Zanlıların teknik takip sırasında sürekli telefon değiştirdikleri ve dinlemeye karşı tedbir almaya çalıştıkları belirlendi.
Zanlıların mağdurlarla bankada para alışverişi yaptığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı. Başkentte gayrimenkul dolandırıcılarına operasyon

Kaynak: AA

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