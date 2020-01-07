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Başkentte glutensiz büfe projesinden vazgeçildi

Başkentte çölyak hastalarına özel glutensiz ürünlerin satışa sunulacağı büfelere ilişkin proje, uygun bulunmayarak iptal edildi.

07.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:30 Başkentte glutensiz büfe projesinden vazgeçildi
Başkentte çölyak hastalarına özel glutensiz ürünlerin satışa sunulacağı büfelere ilişkin proje, uygun bulunmayarak iptal edildi.
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası tarafından, glutensiz ürünlere erişimde sıkıntı yaşayanlar için özel büfeler açılması kararlaştırılmıştı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 'da Mithatpaşa ve Sakarya caddelerinin kesiştiği noktada faaliyete geçirilmesi planlanan büfelerin, hastalar dışındaki tüketiciler üzerinde olumsuz etki oluşturacağı kanaati oluştu.
Ankara Halk Ekmek yetkilileri, glutensiz ürünlerin diyabet ve kolesterol hastaları tarafından bilinçsiz tüketilebileceğini belirterek, "Ayrıca bir satış yeri açmak çölyak hastaları haricindeki tüketiciler üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağından uygun değildir." görüşünü dile getirdiler.
Açılışı uygun görülmeyen büfelerde, çölyak hastalarına özel glutensiz ekmek, makarna, kurabiye ve çubuk kraker gibi ürünler satışa sunulacaktı.

Halk Ekmek, Kızılay, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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