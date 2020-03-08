Başkentte görme engelli kadınlar kahvaltıda bir araya geldi
Ankara'da kendisi ya da çocuğu görme engelli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.
08.03.2020 13:28
Ankara 'da kendisi ya da çocuğu görme engelli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.
Gören Kalpler Görme Engelliler Derneği tarafından Yenimahalle ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe katılan kadın ve çocuklar, birbirleriyle sohbet etti, birlikte vakit geçirdi.
Genel Başkan Erol Sayyıdan, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart'ın emekçi kadınlara adanan bir gün olduğunu belirtti.
Engelli çocukları bulunan annelerin yanı sıra kendisi de görme engelli olan kadınların her birinin emekçi olduğunu vurgulayan Sayyıdan, "Çünkü onlar hayatın zorlukları karşısında direnerek çocukları ve kendileri için güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar." dedi.
Sayyıdan, etkinlik dolayısıyla bir araya gelenlerin fikir, duygu ve paylaşımlarda bulunmalarının önemine dikkati çekti.
Gören Kalpler Görme Engelliler Derneği tarafından Yenimahalle ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe katılan kadın ve çocuklar, birbirleriyle sohbet etti, birlikte vakit geçirdi.
Genel Başkan Erol Sayyıdan, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart'ın emekçi kadınlara adanan bir gün olduğunu belirtti.
Engelli çocukları bulunan annelerin yanı sıra kendisi de görme engelli olan kadınların her birinin emekçi olduğunu vurgulayan Sayyıdan, "Çünkü onlar hayatın zorlukları karşısında direnerek çocukları ve kendileri için güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar." dedi.
Sayyıdan, etkinlik dolayısıyla bir araya gelenlerin fikir, duygu ve paylaşımlarda bulunmalarının önemine dikkati çekti.
Kaynak: AA
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Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Ankara, 8 Mart, Güncel
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