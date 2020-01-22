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Başkentte gümrük kaçağı sigara ve pipo tütünü ele geçirildi

Şereflikoçhisar'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 660 paket sigara ve 290 paket pipo tütünü ele geçirildi.

22.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:20Başkentte gümrük kaçağı sigara ve pipo tütünü ele geçirildi
'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 660 paket sigara ve 290 paket pipo tütünü ele geçirildi.
Ankara İl Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Şereflikoçhisar'da durdurulan şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüste arama yapıldı.
Ekipler, yolculardan S.A. ve S.B.K'nin üzerinde ve valizlerinde yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 660 paket sigara ve 290 paket pipo tütünü ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Şereflikoçhisar, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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