Başkentte Güven Sokağı Operasyonu

Ankara'da korsan otoparkçı ve "değnekçi" olarak tabir edilen kişilere yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

21.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:03
Ankara'da korsan otoparkçı ve "değnekçi" olarak tabir edilen kişilere yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı cadde ve sokaklar ile çeşitli kafe ve restoranların önlerini mesken tutan ve araçlarını park etmek isteyen kişilerden para alarak haksız kazanç elde eden korsan otoparkçılar ile "değnekçi" ve valelere yönelik Güven Sokağı Operasyonu düzenledi.
Operasyon önecesi çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan para talep eden kişilerin kimliğini tespit etti.
Bu kapsamda korsan otoparkçılık yapan 9 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız 4 silah ele geçirdi.
Şüpheliler, otoparkçılık yapmadıklarını ve para talep etmediklerini iddia ederken, vatandaşların kendilerine bahşiş verdiğini öne sürdü.
Ele geçirilen sözde makbuzlar karşısında ise araçları "emanet" alarak koruduklarını iddia eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
30'dan fazla kişiye adli ve idari yaptırım uygulandı
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "temiz sokaklar" anlayışıyla değnekçi ve dilencilere fırsat verilmeyeceği belirtilerek, polisin görev ve yetkileri kapsamında her türlü adımın kararlılıkla atılacağı vurgulandı.
Açıklamada, son aylarda yapılan calışmalarda aynı suçtan 30'dan fazla kişiye adli ve idari yaptırım uygulandığı bildirildi. Başkentte Güven Sokağı Operasyonu

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Haber

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