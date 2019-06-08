Başkentte hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Ankara
'nın Çubuk
ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Raşit Er yönetimindeki 06 R 9906 plakalı hafif ticari araç, Çubuk- Şabanözü
kara yolu Şeyh Şamil
Bulvarı kavşağında Nuri Yalçın
idaresindeki 06 EDP 23 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilin sürücüsü Yalçın ile araçlarda bulunan Münevver Ebekayası, Zeliha, Sedanur
ve engelli Semanur Er ile Şerife Akpınar
yaralandı.
Araçlarda sıkışan bazı yaralıları itfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı.
112 Acil Servis
ekiplerince Halil Şıvgın
Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nuri Yalçın ile Münevver Ebekayası, buradaki müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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