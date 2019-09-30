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Başkentte halk otobüsünün yayalara çarptığı kaza

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, başkentte 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasına ilişkin, "Otobüs yokuş yukarı çıktığı için fren patlaması pek düşünülmüyor ama bir sıkıştırma var mı yok mu bunu gerek makine mühendisleri gerek iç kameraların incelenmesi sonucu anlayacağız." dedi.

30.09.2019 17:30Başkentte halk otobüsünün yayalara çarptığı kaza
CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, başkentte 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasına ilişkin, "Otobüs yokuş yukarı çıktığı için fren patlaması pek düşünülmüyor ama bir sıkıştırma var mı yok mu bunu gerek makine mühendisleri gerek iç kameraların incelenmesi sonucu anlayacağız." dedi.
Güvener, Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin ise ağır yaralandığı kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Kaza yerinde basın mensuplarına açıklama yapan Güvener, çok üzücü bir olayla karşı karşıya kalındığını belirtti.
Güvener, hayatını kaybedenler arasında genç ve yaşlı vatandaşların da bulunduğunu bildirerek şunları söyledi:
"Olayın neden meydana geldiği henüz çok net anlaşılmış değil. Bir fren patlaması şüphesi var. Otobüs yokuş yukarı çıktığı için fren patlaması pek düşünülmüyor ama bir sıkıştırma var mı yok mu bunu gerek makine mühendisleri gerek iç kameraların incelenmesi sonucu anlayacağız. Şu anda çalışmalar yapılıyor. Maalesef bu tür kazaların önüne bu çağda geçilememesi bizi çok daha fazla üzmekte. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Biz, onların acılarını paylaşacağız. Ankaralıların, milletimizin başı sağ olsun."

Ankara, Politika

Kaynak: AA

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