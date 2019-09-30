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Başkentte halk otobüsünün yayalara çarptığı kaza

Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

30.09.2019 18:38Başkentte halk otobüsünün yayalara çarptığı kaza
Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri belirlendi.
Yeni Mamak Merkez Camisi önünde B.A'nın kullandığı 06 BA 9678 plakalı halk otobüsünün durağa yaklaştığı sırada kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin Türkan Kayış (48), Gürcü Baştürk (80) ve Muzaffer Emre Sarıyıldız (21) olduğu belirlendi.
Cenazelerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi.
Bu arada kazada yaralananların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazada hafif yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra gözaltına alınan otobüs şoförü B.A'nın ise emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Ankara, Mamak, Güncel

Kaynak: AA

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