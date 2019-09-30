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Başkentte halk otobüsünün yayalara çarptığı kaza

Ankara Valiliğinden, Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 4'e yükseldiği, yaralı 4 vatandaşın tedavisine ise hastanede devam edildiği bildirildi.

30.09.2019 20:08Başkentte halk otobüsünün yayalara çarptığı kaza
Ankara Valiliğinden, Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 4'e yükseldiği, yaralı 4 vatandaşın tedavisine ise hastanede devam edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazayla ilgili teknik, adli inceleme ve soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i hastanede olmak üzere 4 vatandaşımız vefat etmiş olup, yaralanan 4 vatandaşımızın çeşitli hastanelerde tedavilerine devam edilmektedir."

Mamak, Güncel

Kaynak: AA

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