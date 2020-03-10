Başkentte "Halk Süt" fiyatında 1 liralık indirim yapıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kırsal Kalkınma Projesi" kapsamında, Başkentin kırsal bölgelerinde besicilik yapan üretici kooperatiflerinden temin edilen "Halk Süt"ün 3 litrelik fiyatı 14,5 liradan 13,5 liraya düşürüldü.
10.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:00
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kırsal Kalkınma Projesi" kapsamında, Başkentin kırsal bölgelerinde besicilik yapan üretici kooperatiflerinden temin edilen "Halk Süt"ün 3 litrelik fiyatı 14,5 liradan 13,5 liraya düşürüldü.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üreticilerden doğrudan temin edilen ürünler farklı noktalardaki 7 fabrika satış mağazasında vatandaşlara sunuluyor.
Halk Ekmek Genel Müdürü Recep Mızrak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilerden aldıkları sütü tüketiciyle buluşturduklarını hatırlattı.
Bu kapsamda başlangıçta sütü Atatürk Orman Çiftliğinden temin ettiklerini aktaran Mızrak, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda Ankara bölgesinde besicilik yapan üretici kooperatiflerden süt ve süt ürünlerini almaya karar verdik. Üreticiler birliğinden almadan önce 3 litrelik günlük pastörize sütü 14,5 TL'den satıyorken şimdi 13,5 TL'den satıyoruz."
Başkentliler, Halk Ekmek günlük sütü Gimat, Gökkuşağı, Büyükşehir Belediyesi, Dışkapı, Mithatpaşa, Atlantis ve ASKİ fabrika satış mağazalarından satın alabilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üreticilerden doğrudan temin edilen ürünler farklı noktalardaki 7 fabrika satış mağazasında vatandaşlara sunuluyor.
Halk Ekmek Genel Müdürü Recep Mızrak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilerden aldıkları sütü tüketiciyle buluşturduklarını hatırlattı.
Bu kapsamda başlangıçta sütü Atatürk Orman Çiftliğinden temin ettiklerini aktaran Mızrak, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda Ankara bölgesinde besicilik yapan üretici kooperatiflerden süt ve süt ürünlerini almaya karar verdik. Üreticiler birliğinden almadan önce 3 litrelik günlük pastörize sütü 14,5 TL'den satıyorken şimdi 13,5 TL'den satıyoruz."
Başkentliler, Halk Ekmek günlük sütü Gimat, Gökkuşağı, Büyükşehir Belediyesi, Dışkapı, Mithatpaşa, Atlantis ve ASKİ fabrika satış mağazalarından satın alabilecek.
Kaynak: AA
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Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel
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