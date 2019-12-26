Haberler » kultur-sanat » Başkentte 'Hediyelik Eşya Fuarı' açıldı - Haberler

Başkentte "Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı

Başkentte "Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı.

26.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:18 Başkentte
Başkentte "Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı.
Altınpark Fuar Merkezi'nde 120 standın yer aldığı fuarda, keçe, deri, ahşaptan el yapımı süs eşyaları, yöresel gıdalar ve tekstil ürünleri yer alıyor.
Fuarın koordinatörü Selen Kara, 5'i yurt dışından 120 firmanın bulunduğu fuarda, 5 liradan 500 liraya kadar her ürünün olduğunu söyledi.
Kara, çoğu el yapımı eşyaların yer aldığı fuarda, gıda ve tekstil ürünlerine de ilginin iyi olduğunu belirtti.
Fuar, 31 Aralık'a kadar 10.00-22.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

17:55   Wikipedia - Anayasa Mahkemesi: Erişim engeli hak ihlâli, yasak kaldırılsın - Haberler
17:51   Kosova'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis - Haberler
17:46   Jet Sosyete Yılbaşı Özel Bölümü 2. Fragman - Haberler
17:46   Güvercin 6. Bölüm 2. Fragman - Haberler
17:45   Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Haberler
17:42   28 çocuğa yönelik cinsel istismar davasında 14 sanığa hapis cezası - Haberler
16:29   Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti - Haberler
16:05   İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti - Haberler
16:00   Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı - Haberler
15:45   Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı - Haberler
26.12.2019 18:02:03