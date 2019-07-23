Başkentte hırsızlık operasyonu

Başkentte düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı Ahiboz Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarıyla inceleme başlattı.
Cumhuriyet savcısı koordinasyonundaki ekipler, 5 ev ve bir iş yerine yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda şüpheli S.Ö., S.T. ve M.A 'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin, hırsızlık mallarından elde ettikleri gelirle aldıkları belirlenen ev ve arabalar için savcılıkça tedbir kararı alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.