Başkentte hükümlülerin tahliyesine başlandı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından başkentte, hükümlülerin tahliyesine başlandı.
15.04.2020 07:19 | Son Güncelleme: 15.04.2020 07:21
Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumundaki hükümlüler, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı.
Otobüslere binen hükümlülerin maske taktığı gözlendi. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü.
Kaynak: AA