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Başkentte huzurevi sakinlerine "Derin Bir Nefes Konseri"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı sanatçıları, huzurevi sakinlerine konser verdi.

24.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:22 Başkentte huzurevi sakinlerine
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı sanatçıları, huzurevi sakinlerine konser verdi.
Müzik Terapi ile Tıbbi Sosyal Hizmet derneklerinin iş birliğiyle 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "3. Derin Bir Nefes Konseri" düzenlendi.
Konserin organizatörlüğünü yapan Konservatuvarın Müzikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz, bu tür etkinliklerle yaşlılara moral verdiklerini söyledi.
Müziğin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin bilimsel olarak kanıtlandığını ifade eden Çifdalöz, "Burada yaptığımız ise müzikle terapi değil müziğin eğlence amacıyla kullanımı." diye konuştu.
Huzurevi sakinlerinden Hulusi Özen ve Türkan Altuğ ise bu tür etkinliklerin kendilerine iyi geldiğini, bu sayede moral bulduklarını belirtti.

Hacı Bayram, Ankara, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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