Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Türkiye ve İran siyasi ve kültürel ilişkiler bakımından olduğu gibi ticari ve ekonomik ilişkiler bakımından da birbirini tamamlayan iki önemli ortaktır." dedi.İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ın ev sahipliğinde başkentte "İran İslam devrimi zaferinin 41. yıl dönümü" resepsiyonu verildi.Resepsiyona büyükelçiler, yerli ve yabancı misyon şefleri, bürokrasi temsilcileri, milletvekilleri, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan resepsiyonda İran ulusal marşı ve İstiklal Marşı okundu.Bölgenin ortak menfaatleriBurada konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İran Milli Günü vesilesiyle İran halkını tebrik etti.Pakdemirli, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin gücünün tarihi ve kültürel insani bağlardan beslendiğinin altını çizerek, iki ülke ve halkının dostane ilişkilerinin istikrarına dikkat çekti.Türkiye-İran sınırının 1639'dan beri değişmediğini anımsatan Pakdemirli, ikili ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel alanda güçlü bir şekilde ilerlemeyi sürdürdüğünü kaydederek, iki ülke arasında bölgesel ve küresel konularda iş birliği geleneğinin bulunduğunu söyledi.Pakdemirli, "Uluslararası ilişkilerin doğası gereği her konuda hemfikir olmak mümkün olmasa da iş birliğimizi ülkelerimiz ve bölgemizin ortak menfaatleri doğrultusunda ilerletmemiz ortak gayemizdir. Bu doğrultuda her iki ülke tarafından samimi ve müşterek çaba ile irade sergilenmektedir." ifadelerini kullandı."Türkiye, İran'ın yanında olmaya devam edecektir"Pakdemirli, İran'ın bir süredir sınamalarla ve bölgenin gerginliklerle karşı karşıya bulunduğuna vurgu yaparak, buna karşın Türkiye ve İran arasındaki güçlü diyaloğun, iki ülke liderlerinin yakın ilişkisi ve ikili yoğun temasların, gerginliğin düşürülmesinde olumlu rol oynadığını söyledi.Bölgenin istikrar ve güvenliğini tehdit eden sınamalara karşısında iş birliğinin etkin bir şekilde sürdürülmesinin her zamankinden daha fazla önem taşıdığına işaret eden Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu:"Tüm komşularımız gibi İran'ı da huzur ve istikrar içinde, halkının refahı artan bir ülke olarak görmek istiyoruz. İran'ın istikrarı ve esenliğini, bölgemizin istikrarının ve esenliğinin vazgeçilmez bir unsuru olarak görüyoruz. Bu nedenle tek taraflı yaptırımların ve baskı politikalarının yanlış olduğunu düşünüyoruz. Türkiye geçmişte olduğu gibi gelecekte de zor günlerinde İranlı kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir. Türkiye ve İran siyasi ve kültürel ilişkiler bakımından olduğu gibi ticari ve ekonomik ilişkiler bakımından da birbirini tamamlayan iki önemli ortaktır. Bölgemizi etkileyen olumsuz koşulların ikili ekonomik ilişkilerimiz üzerindeki menfi etkilerinin asgari düzeye indirilmesi için ortak çabalarımız devam etmektedir."İkili ticaret hacminde son zamanlarda görülen azalmanın geçici olduğunu kaydeden Pakdemirli, karşılıklı artan turistik seyahatlerin de ilişkilerin kültürel boyutunun güçlendirilmesine katkı sağladığını dile getirdi."Dünya beşten büyüktür"Büyükelçi Farazmand da ikili ilişkilerin tarihi ve kültürel bir geçmişe dayandığını söyledi.İran-Türkiye Doğal gaz Boru Hattı'nın 10 milyar metreküp kapasite ile 2001'den beri faaliyetine devam ettiğini anımsatan Farazmand, şöyle konuştu:"Her ne kadar bir kısım ticari ilişkilerimiz ve vatandaşlarımız, 2018 ve 2019'da Amerika'nın yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlarından zarar görmüşse de Türkiye'nin her fırsatta söz konusu yaptırımları yasa dışı niteleyerek, yaptırımların Türkiye halkına ve ticari kaynaklarına zarar vereceğini ve kendilerini bu yaptırımın bir parçası olarak görmediklerini dile getirmesinden memnuniyet duymaktayız."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" vizyonunun, İran'ın kırk yıllık dış siyasetinin başlıca söylemlerinden biri olduğunu söyleyen Farazmand, sözlerini şöyle sürdürdü:"İran ve Türkiye, Filistin meselesi, Filistin halkının hakları ve Kudüs-ü Şerif'in desteklenmesinde ortak görüşe sahiptirler. 'Yüzyılın anlaşması' adıyla lanse edilen tek taraflı planın açıklandığı son haftalarda İran ve Türkiye, gerek resmi gerekse toplumsal düzeyde söz konusu planı şiddetle reddetmiş ve kabul edilemez olduğunu ilan etmişlerdir."Resepsiyona, Büyük Birlik Partisi Ankara Milletvekili ve Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve çeşitli sivil toplum kuruluşu yöneticileri de katıldı.Davetliler, İran geleneksel musiki dinletisinin ardından İran mutfağından lezzetler tattı.